EUA pressionam por cessar-fogo em reuniões de Netanyahu com Biden e Harris

Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos da América (EUA), recebeu esta quinta-feira o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que está na capital norte-americana para garantir apoio a Israel agora e depois das eleições presidenciais de novembro. A reunião na Casa Branca foi observada de perto, à procura de sinais de como a provável candidata do Partido Democrata pode mudar a política americana sobre Israel se se tornar Presidente.

Horas antes, Joe Biden pressionou por um cessar-fogo para a guerra de 9 meses na Faixa de Gaza. O encontro entre o Presidente dos EUA e o primeiro-ministro de Israel foi o primeiro desde a viagem de Biden para Israel dias após o ataque do Hamas a Israel, em 7 de outubro, e Biden prometeu de novo apoio norte-americano.

"Temos muito que conversar", disse Kamala Harris ao cumprimentar Netanyahu, repetindo quase palavra por palavra o que Joe Biden disse quando se encontrou com o líder israelita no início do dia.

Uma das primeiras líderes políticas dos EUA a pedir um cessar-fogo, Harris acompanhou de perto a linha da administração norte-americana, concentrando-se na situação dos palestinianos e, ao mesmo tempo, apoiando o direito de Israel à autodefesa.

"Israel tem o direito de se defender. E como o faz importa", afirmou Kamala Harris após o encontro. "Tornei clara a minha preocupação séria sobre a terrível situação humanitária", sublinhou a candidata, acrescentando que não vai "ficar em silêncio".

O porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que ainda há diferenças entre Israel e os militantes do Hamas que comandam o enclave na busca por um cessar-fogo, mas que as duas partes estão "mais próximos agora do que nunca".