Duas sondagens mostram Kamala Harris a aproximar-se de Trump

Kamala Harris, a provável candidata Democrata, está a ter um desempenho melhor do que o presidente Joe Biden em estados decisivos que podem decidir as eleições de 5 de novembro, diminuindo a diferença para o republicano Donald Trump em duas sondagens publicadas esta quinta-feira.

A sondagem do jornal "The Hill" mostrou o ex-presidente Trump a liderar em quatro dos estados decisivos: no Arizona por 49% a 44%, na Geórgia por 48% a 46%, no Michigan por 46% a 45%, e na Pensilvânia por 48% a 46%. Trump e Harris estão empatados com 47% das intenções de voto no Wisconsin.

Kamala Harris superou o desempenho de Biden em cada um dos cinco estados numa sondagem da Emerson realizada para o mesmo jornal no início de julho.

Harris iniciou a campanha eleitoral esta semana, depois de o presidente Joe Biden desistir da eleição no domingo e apoiar o seu vice-presidente.