Barack e Michelle Obama declaram apoio a Kamala Harris

Barack e Michelle Obama declararam oficialmente o seu apoio a Kamala Harris, depois de muita especulação.

O antigo Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) e a antiga Primeira Dama eram as principais figuras do Partido Democrata que ainda não se tinham expressado favoravelmente em relação à candidatura da atual vice-Presidente, depois do casal Clinton, Nancy Pelosi e o próprio Joe Biden terem anunciado o seu apoio.

Numa chamada telefónica que foi filmada pela campanha de Kamala Harris, Barack Obama diz estar "orgulhoso" da candidata. Michelle Obama garante que este é um momento "histórico".

Na sua página de X (antigo Twitter), Barack Obama escreve que Harris será "uma fantástica Presidente" e é preciso "todos os esforços" para conseguir uma vitória em novembro, contra Donald Trump.



Kamala Harris foi uma das primeiras apoiantes da campanha de Barack Obama, em 2008, tendo sido oradora na sua convenção de nomeação de 2012. E Obama fez campanha por Harris quando a atual vice-Presidente se candidatou a procuradora-geral na Califórnia e, mais tarde, ao Senado norte-americano.