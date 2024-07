Aniston, Goldberg e Clinton criticam J.D. Vance por comentários sobre mulheres sem filhos

A entrevista de 2021 tornou-se agora viral, após o senador de Ohio ter sido escolhido como companheiro de corrida de Donald Trump para as eleições de novembro.

"Não acredito que isto venha de um potencial vice-presidente dos Estados Unidos", sublinhou Aniston no seu Instagram, onde também publicou uma captura de ecrã do agora candidato presidencial durante a entrevista realizada por Tucker Carlson para a Fox.

As atrizes Jennifer Aniston e Whoopi Goldberg e a ex-secretária de Estado e candidata presidencial Hillary Clinton juntaram-se às vozes críticas do candidato republicano à vice-presidência dos EUA, JD Vance, que em 2021 descreveu um país nas mãos de mulheres solteiras amarguradas.

"Rezo para que a sua filha tenha a sorte de ter os seus próprios filhos um dia. Espero que ela não tenha de recorrer à fertilização in vitro como segunda opção, porque também se está a tentar tirar-lhe isso", realçou a atriz.

Aniston, que foi casada com Brad Pitt entre 2015-2017 e não tem filhos, tem estado sob constante escrutínio dos "media" com rumores de gravidez. Quando o seu casamento com Pitt terminou especulou-se que era porque não queria ter filhos.

Em entrevista à Allure em 2023, a atriz revelou que os comentários a magoaram e que a realidade é que fez tratamento de fertilidade para realizar o seu desejo de ser mãe, o que não conseguiu.

JD Vance indicou na entrevista à Fox que os EUA eram governados pelos democratas, a quem se referiu como "um bando de solteironas sem filhos e amantes de gatos, que têm vidas amargas e tomaram decisões miseráveis, por isso querem o resto do país também seja miserável".