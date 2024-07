Tufão devasta parte de Taiwan e segue para o sul da China

O tufão Gaemi está a avançar em direção ao sul da China depois de provocar uma vasta devastação em Taiwan, matando pelo menos duas pessoas e afundando um navio de carga. Os nove tripulantes da embarcação estão desaparecidos.

O tufão atingiu a costa nordeste de Taiwan por volta da meia-noite de quarta-feira, hora local, informou a Administração Central de Meteorologia do país, relatando rajadas de até 227 km/h antes de atingir Fuzhou, na província chinesa de Fujian.

As autoridades de Taiwan afirmaram esta quinta-feira que um navio de carga com bandeira da Tanzânia afundou na costa da cidade portuária de Kaohsiung, no sul, forçando seus nove tripulantes do Myanmar a abandonar o navio com coletes salva-vidas.

Hsiao Huan-chang, chefe do corpo de bombeiros, disse que a tripulação entrou em contato com um navio de carga taiwanês próximo, mas quando as equipas de resgate finalmente chegaram à área, “a visibilidade no local era muito baixa e os ventos eram muito fortes” para realizar uma busca.