"Presidentes não são reis". Biden admite que não conseguia vencer Trump

Biden, de 81 anos, aguentou três semanas em que os democratas o pressionaram a abandonar a recandidatura após um desempenho desastroso no debate de 27 de junho contra Donald Trump. Joe Biden chegou a dizer que apenas o "Senhor Todo-Poderoso" poderia convencê-lo a renunciar, mas agora descreveu Kamala Harris, a sucessora na liderança do Partido Democrata como "experiente", "dura" e "capaz".

"Eu reverencio este cargo" , declarou Biden. "Mas amo mais o meu país" , sublinhou, considerando que as conquistas do seu primeiro mandato "mereciam um segundo mandato, mas que nada pode meter-se no caminho de salvar a nossa democracia" . "Isso inclui a ambição pessoal", disse.

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden , disse esta quinta-feira, madrugada em Portugal, que está a "passar o testemunho a uma nova geração", num discurso em que explicou aos norte-americanos a desistência repentina das eleições presidenciais de 2024 . Biden abandonou a corrida à Casa Branca no passado domingo.

Joe Biden é o primeiro presidente em funções a não tentar a reeleição desde 1968, quando Lyndon Johnson, criticado pela condução da Guerra do Vietname, abandonou abruptamente a campanha em 31 de março. Biden junta-se ainda a James K. Polk, James Buchanan, Rutherford B. Hayes, Calvin Coolidge e Harry Truman como presidentes que decidiram não concorrer a um segundo mandato.

Biden anunciou a desistência no passado domingo , após dias de uma reflexão forçada por mais uma infeção de covid, alimentada por sondagens internas que mostravam uma provável derrota contra o republicano Donald Trump em novembro, arrastando os colegas democratas da Câmara dos Representantes e Senado com ele.

"Nos próximos seis meses vou estar focado em fazer o meu trabalho como Presidente. Isso significa que vou continuar a baixar os custos para as famílias trabalhadoras e a fazer crescer a nossa economia. Vou continuar a defender as nossas liberdades pessoais e os nossos direitos civis - desde o direito ao voto ao direito a escolher [abortar]", sublinhou.

O Presidente norte-americano citou várias conquistas, como não ter tropas em zonas de conflito e ter nomeado a primeira juíza afro-americana para o Supremo Tribunal, e apontou as prioridades para os menos de seis meses que faltam para acabar o mandato . Entre essas prioridades está um programa para acelerar o progresso na investigação e luta contra o cancro, assim como uma reforma do Supremo dos EUA.

Biden prometeu ainda ajudar a fortalecer e unir a NATO, impedir Vladimir Putin de vencer a Ucrânia, e trabalhar para alcançar um cessar-fogo na Faixa de Gaza. Promessas que, apesar de não serem simples, podem ser mais fáceis de alcançar do que medidas internas aos EUA, visto que depende da Câmara dos Representantes e do Senado para aprovar alterações legislativas.

Num discurso de 12 minutos - apenas o quarto discurso do mandato na Sala Oval -, Biden refletiu ainda sobre a carreira de quase 50 anos em Washington, D.C., e mostrou-se grato que "uma rapaz com uma gaguez" de Scranton, na Pensilvânia, que depois se mudou para Claymont, no Delaware, tivesse a possibilidade de se tornar Presidente. "Dei o meu coração e alma a esta nação, como tantos outros", confessou, chamando os EUA de "uma nação de promessa e possibilidades".

A carreira política de Biden começou quando com a eleição para o Senado, em 1972, aos 29 anos, tornando-se o sexto senador mais jovem dos EUA. O mandato na Casa Branca acaba em 20 de janeiro de 2025, como o Presidente americano mais velho, quando já terá completado 82 anos.

“A defesa da democracia é mais importante do que qualquer título", frisou. "Eu tiro força e encontro alegria em trabalhar para o povo americano. Mas esta tarefa sagrada de aperfeiçoar nossa União não é sobre mim. É sobre vocês. As vossas famílias. Os vossos futuros. É sobre «Nós, o Povo»", sublinhou, citando as famosas primeiras palavras da Constituição dos Estados Unidos.