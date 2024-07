Jovens, afro-americanos e latinos. Campanha de Kamala Harris define caminho para vencer eleições

A campanha de Kamala Harris quer captar mais votos entre os jovens, afro-americanos e latinos norte-americanos para assegurar a vitória nas eleições presidenciais de 5 de novembro, nos Estados Unidos da América (EUA). A informação surge num documento da campanha, revelado esta quarta-feira pelo “Politico”.

No memorando, a diretora da campanha da vice-presidente declara, com base numa sondagem de meados de julho, que “7% dos eleitores continuam indecisos”, e que esses eleitores são “desproporcionalmente afro-americanos, latinos, e sub-30".

“É mais provável que tenham apoiado a candidatura Biden-Harris em 2020, e duas vezes mais provável que sejam democratas do que republicanos. Estes eleitores também apoiam desproporcionalmente os candidatos democratas no resto do boletim de voto e temos uma clara vantagem de temas e caráter”, aponta Jen O’Malley Dillon.

Afirmando que a Kamala Harris tem “múltiplos caminhos” para atingir os 270 votos eleitorais no Colégio Eleitoral, a responsável coloca o foco nos estados do Michigan, Wisconsin e Pensilvânia (parte da chamada “Parede Azul”) e ainda na Carolina do Norte, Geórgia, Arizona e Nevada (no “Cinturão do Sol”).