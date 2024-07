Forças Armadas alemãs recrutaram mais de sete mil menores com 17 anos

As Forças Armadas da Alemanha recrutaram nos últimos cinco anos 7.681 mancebos com 17 anos de idade, disse hoje o Ministério da Defesa em resposta ao grupo parlamentar Die Linke (Esquerda).

Nos últimos cinco anos, no que diz respeito a menores de 18 anos de idade, foram recrutados 7.681 de mancebos, verificando-se 1.996 recrutamentos voluntários de "menores de idade" em 2023, mais do que os 1.773 ocorridos em 2022.

De acordo com as Forças Armadas alemãs (Bundeswehr), no ano passado foi registado um total de 18.800 incorporações.

O serviço voluntário nas Forças Armadas da Alemanha é permitido a partir dos 17 anos de idade mediante o consentimento dos pais.

As Forças Armadas esclareceram que se os interessados esperassem até aos 18 anos para iniciar a formação militar, estariam em desvantagem em relação aos civis da mesma idade que começam a aprender uma profissão.

A porta-voz parlamentar para os assuntos de política educativa do partido Die Linke, Nicole Gohlke, criticou hoje a prática de recrutamento afirmando que o "Governo parece ter renunciado a proteger os menores de idade da militarização".

Citada pela agência de notícias alemã DPA, Gohlke acrescentou que este "recrutamento deliberado de jovens é inaceitável".

Por outro lado, criticou as apresentações sobre as Forças Armadas realizadas por militares nos estabelecimentos de ensino frisando que as escolas alemãs devem ser locais "politicamente neutrais onde a educação política deve ser independente e adequada à idade".

O Ministério da Defesa rejeita a acusação de estar a fomentar a militarização ao proceder às apresentações das Forças Armadas nas escolas.

"Os oficiais (militares) da área juvenil não recrutam jovens", assinala o Ministério da Defesa explicando que são "apenas levadas a cabo sessões informativas" sobre questões gerais de política militar e segurança sobre as missões das Forças Armadas.

O Ministério da Defesa diz ainda que as apresentações são proporcionadas após convite enviado pelos próprios estabelecimentos de ensino.

No ano passado, foram realizadas 3.460 palestras em escolas e universidades alemãs, chegando a um total de 90 mil estudantes.