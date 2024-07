Sondagem coloca Kamala Harris com dois pontos de vantagem sobre Trump

Embora as sondagens a nível nacional sejam sinais importantes do apoio americano a candidatos políticos, o equilíbrio no Colégio Eleitoral dos EUA - que decide quem vence uma eleição presidencial - é geralmente influenciado por alguns estados competitivos, chamados de "swing states".

Os candidatos geralmente beneficiam de um aumento de apoio nas sondagens depois de aceitar formalmente a nomeação do partido nas convenções. Mas, apesar de Trump ter passado por essa ocasião na semana passada, a sondagem não mostrou nenhum sinal desse aumento típico.

Com ou sem aumento, a sondagem mais recente da Reuters/Ipsos sublinhou a justificação para Biden desistir da disputa e Harris substituí-lo na candidatura.

Cerca de 56% dos eleitores registados concordam com a declaração de que Harris, com 59 anos, era "mentalmente perspicaz e capaz de lidar com desafios", em comparação com 49% que disseram o mesmo sobre Trump, de 78 anos.



Apenas 22% dos eleitores avaliavam Biden dessa forma.