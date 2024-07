Pelo menos 18 pessoas mortas em queda de avião no Nepal

Pelo menos 18 pessoas morreram depois de um avião que fazia um voo doméstico no Nepal ter caído esta quarta-feira quando levantava voo de Katmandu, informou o jornal nepalês Kathmandu Post.

O veículo transportava "dezanove pessoas, incluindo a tripulação, que seguiam a bordo do avião com destino a Pokhara", declarou o porta-voz do aeroporto Premnath Thakur.