Operação militar israelita na Cisjordânia faz um morto

Pelo menos um cidadão palestiniano morreu esta quarta-feira após ter sido atingido a tiro pelas forças de Israel na localidade de Tubas, a norte de Nablus, na Cisjordânia, disseram as autoridades de Ramallah.

O Ministério da Saúde da Autoridade Palestiniana indicou que a vítima mortal tinha 23 anos de idade e que foi atingido a tiro "pelas forças de ocupação" (Israel) em Tubas.

Na mesma ocasião, duas outras pessoas ficaram feridas.



Segundo a agência Wafa, a vítima era um agente da Polícia Alfandegária que foi morto a tiro durante uma operação das forças especiais de Israel na zona.

Anteriormente, as autoridades palestinianas disseram que um homem de 30 anos de idade tinha sido morto na sequência de disparos durante uma operação militar israelita projetada na terça-feira na cidade de Tulkarem.

No total, segundo a Autoridade Palestiniana esta operação de Israel - que começou na terça-feira - já provocou a morte a seis pessoas.

O Ministério da Saúde aumentou para 590 o novo balanço de mortos em operações israelitas e ataques de colonos na Cisjordânia desde 07 de outubro do ano passado, data do ataque do Hamas contra Israel.

A operação do Hamas contra território israelita fez 1.200 mortos.

A resposta militar de grande envergadura de Israel contra Gaza fez até ao momento mais de 39 mil mortos, a maior parte civis, segundo o Hamas, que controla o enclave junto ao mar.