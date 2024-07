Netanyahu pede mais armas aos EUA para "acelerar fim da guerra" em Gaza

O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, instou esta quarta-feira os Estados Unidos da América (EUA) a libertarem nova ajuda militar a Israel, argumentando que poderia "acelerar o fim da guerra" na Faixa de Gaza, e indicou que não tem planos para colonizar o enclave.

"Deem-nos as ferramentas mais rapidamente e terminaremos o trabalho mais depressa", pediu o chefe do Governo israelita num discurso perante as duas câmaras do Congresso norte-americano em Washington, após ter criticado recentemente a administração do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, por bloquear um fornecimento de bombas.

Durante a sua intervenção, Netanyahu propôs o estabelecimento de uma zona desmilitarizada na Faixa de Gaza após a guerra contra o grupo islamita Hamas, que seria administrada pelas autoridades civis palestinianas, mas rodeada por um controlo militar israelita.

Na sua visão para o território, afirmou que "a desmilitarização e desradicalização de Gaza" podem conduzir "a um futuro de segurança, prosperidade e paz".

O primeiro-ministro israelita não fez qualquer referência à formação de um governo único para a Faixa de Gaza e para a Cisjordânia, ou à criação de um Estado palestiniano independente, que são os planos oficiais dos Estados Unidos.