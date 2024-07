Kamala Harris inicia campanha apontando escolha entre liberdade e caos

Uma multidão de eleitores em Milwaukee, no estado de Wisconsin, saudou esta terça-feira a vice-presidente norte-americana, Kamala Harris, num dos primeiros momentos públicos da campanha para as presidenciais de 5 de novembro, nas quais espera defrontar o republicano Donald Trump.

A política democrata defendeu que se trata de "uma escolha entre a liberdade e o caos", quando os eleitores forem chamados para as presidenciais de novembro.

"Nesta campanha, prometo-vos, terei orgulho em comparar o meu percurso com o dele [Trump] em qualquer dia da semana", desafiou Kamala Harris, que assumiu a candidatura à Casa Branca após a desistência, anunciada no domingo, do Presidente norte-americano, Joe Biden.

No seu discurso, a vice-presidente salientou que acredita "num futuro em que cada pessoa terá a oportunidade não só de sobreviver, mas de progredir".