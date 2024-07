Fox News convidou governador Democrata para emissão e Trump não gostou

Tim Walz respondeu no X, antigo Twitter, declarando que Trump "não sabe nada sobre a América rural" e vai perder no Minnesota, Wisconsin, Michigan e Pensilvânia - estados cruciais para qualquer partido chegar à Casa Branca.

Donald Trump não gostou de um convite da Fox News ao democrata governador do Minnesota, Tim Walz, e usou a rede social que criou para criticar a emissora norte-americana - tipicamente amigável das opiniões do Partido Republicano.

Nenhum candidato republicano à presidência dos EUA vence no Minnesota desde Richard Nixon, em 1972. Apesar disso, Trump tem insistido que consegue vencer o estado, segundo o "Politico", depois de o ter perdido para Hillary Clinton em 2016 por apenas dois pontos percentuais. Em 2020, contra Joe Biden, foi derrotado por sete pontos percentuais.

Até agora, no ciclo eleitoral de 2024, a esmagadora maioria das sondagens neste estado colocavam Biden em vantagem face a Trump. Segundo a média de sondagens do "The New York Times", a vantagem de Biden era de três pontos. Para o site "FiveThirtyEight", os dois candidatos estavam empatados no Minnesota.