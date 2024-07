EUA. Reserva do Exército pune oficiais por erros em ataque com 18 mortos

Três oficiais da Reserva do Exército dos EUA foram punidos por não terem feito o que deviam no contexto de uma situação de violência, na qual um reservista matou 18 pessoas no Estado do Maine.

Em relatório divulgado hoje, o Exército mencionou falhas de comunicação na cadeia de comando e entre hospitais civis e militares, entre outros problemas apurados pela investigação.