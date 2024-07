"EUA e Israel devem manter-se juntos". Netanyahu faz apelo no Congresso dos Estados Unidos

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, falou esta quarta-feira ao Congresso norte-americano, em Washington DC, onde apelou ao apoio dos Estados Unidos e defendeu que o atual conflito não é de civilizações, mas sim “entre os que glorificam a morte e os que consideram a vida sagrada”.

Em discurso, o chefe de Governo israelita agradeceu a Joe Biden pelo apoio a Israel “na hora mais negra”, desde os ataques de 7 de outubro do ano passado, e destaca vários soldados israelitas presentes na câmara.

Netanyahu indica que o conflito no Médio Oriente “não é um confronto de civilizações”, mas sim entre o “eixo do terror” do Irão contra os EUA, Israel e os seus aliados árabes. “Para que as forças da civilização triunfem, a América e Israel têm de manter-se juntos, porque quando estamos juntos o que acontece é que nós ganhamos e eles perdem”, afirmou.