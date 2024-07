Ataque com drones contra embarcação russa causou um morto e quatro feridos

O ataque ucraniano com 'drones' contra um ferry russo num porto do estreito de Kertch, que separa a Rússia da Crimeia, causou um morto e quatro feridos, anunciaram esta terça-feira as autoridades regionais russas.

Os quatro feridos, dois dos quais em estado grave, foram hospitalizados, informaram as autoridades de Krasnodar, no sudoeste da Rússia.

O Estado-Maior do Exército ucraniano, por sua vez, declarou que a sua Marinha "infligiu danos significativos ao cargueiro inimigo Slavianin", que "era utilizado para o transporte de bens militares".

De acordo com a agência de notícias russa TASS, este ataque foi realizado com recurso a 'drones' aéreos que atingiram 12 quilómetros em linha reta a partir da Ponte da Crimeia, uma importante estrutura russa já alvo várias vezes da Ucrânia.

Este navio estava no porto de Kavkaz, no estreito de Kerch, que faz a ligação por ferry entre a Rússia continental e a península da Crimeia, anexada em 2014 por Moscovo. As mercadorias também passam por este porto.

Segundo os meios de comunicação russos, a travessia de ferry para a Crimeia foi suspensa após a construção da ponte que liga a península à Rússia, com grandes custos.

Foi retomado após a explosão de um camião-bomba que danificou esta estrutura em 2022, ataque atribuído à Ucrânia.

A Ponte da Crimeia, que atravessa o estreito de Kerch, foi também atacada por 'drones' navais ucranianos em julho de 2023, causando danos significativos e a morte de dois civis.

Se esta ponte foi amplamente utilizada no início do conflito pelo exército russo para transportar equipamento para os soldados que combatiam na Ucrânia, as ameaças que pesam sobre esta infraestrutura levaram as autoridades a desenvolver outros canais logísticos.

Em dificuldades na frente, a Ucrânia obteve numerosos sucessos no mar Negro, atingindo portos ou navios russos em diversas ocasiões e, nomeadamente, afundando o cruzador Moskva em abril de 2022.

As autoridades russas referiram também esta terça-feira que destruíram 25 'drones' ucranianos durante a última noite, incluindo 21 sobre a Crimeia anexada e o mar Negro.

Na segunda-feira, a Rússia afirmou ter abatido 85 'drones' ucranianos na noite de domingo, 47 dos quais apenas na região sul de Rostov, que faz fronteira com a Ucrânia.

Kyiv reivindicou a responsabilidade por um ataque de 'drones' à refinaria de Touapse, uma cidade nas margens do mar Negro, região de Krasnodar, sudoeste da Rússia, provocando um incêndio.