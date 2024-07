Tubarões da costa do Brasil testam positivo à cocaína

A equipa adquiriu os espécimes a barcos que fazem a pesca do tubarão e de outras espécies ao largo da costa brasileira.

Esta, porém, é a primeira vez que se encontra a presença do narcótico em tubarões, refere a BBC , citando o estudo.

As concentrações detetadas pela investigação, conduzida pela Fundação Oswaldo Cruz, são até 100 vezes superiores a outras já anteriormente relatadas para animais aquáticos.

Uma equipa de biólogos marinhos descobriu níveis elevados de cocaína nos músculos e fígado de 13 tubarões-de-nariz-afiado , retirados das águas costeiras na zona do Rio de Janeiro, no Brasil, revela a revista Science .

Para a realização dos exames, a equipa utilizou um técnica padrão chamada cromatografia líquida com espectrometria de massa. Todas as amostras deram positivo.

“Esta é uma prova do perigo crescente da poluição por cocaína”, declarou à revista Science Anna Capaldo, médica endocrinologista e especialista em poluição ambiental, que não participou na investigação.



Uma das principais preocupações está relacionada com os impactos na saúde reprodutiva destes animais e de que forma os fetos podem sofrer consequências.

Todas as fêmeas analisadas no estudo estavam grávidas, mas as consequências da exposição à cocaína para os fetos são desconhecidas, dizem os especialistas.

Cocaína chega ao mar através dos esgotos



Os especialistas acreditam que a cocaína chega às águas através dos resíduos descarregados para o sistema de esgotos pelos laboratórios ilegais onde a droga é fabricada ou a partir da decomposição dos excrementos de consumidores de drogas.