Rússia anuncia a destruição de 25 drones ucranianos

A Rússia abateu esta madrugada 25 drones ucranianos, 21 dos quais na província anexada da Crimeia e no mar Negro, disse o Ministério da Defesa russo esta terça-feira.

"As defesas antiaéreas intercetaram e destruíram dois 'drones' sobre a região de Bryansk e dois sobre a região de Belgorod, bem como 21 drones sobre o território da República da Crimeia e as águas do mar Negro", escreveu o Ministério da Defesa na plataforma de mensagens Telegram.