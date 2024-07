Planeta viveu o dia mais quente de sempre no domingo

O planeta Terra atingiu no domingo, 21 de julho, o dia mais quente desde que há registos.

De acordo com dados preliminares do Serviço de Alterações Climáticas Copernicus da União Europeia, a temperatura média global do ar à superfície atingiu 17,09 graus Celsius, ligeiramente superior ao recorde anterior estabelecido de 17,08 graus Celsius.

Na semana passada, as ondas de calor atingiram grandes áreas dos Estados Unidos, Europa e Rússia.

Segundo o Serviço de Alterações Climáticas Copernicus, todos os meses desde junho de 2023 – 13 meses consecutivos – foram agora classificados como os mais quentes do planeta desde o início dos registos, em comparação com o mês correspondente dos anos anteriores.

Recorde-se que alguns cientistas já tinham apontado que 2024 poderia superar 2023 como o ano mais quente desde o início dos registos, uma vez que as alterações climáticas e o fenómeno climático natural El Niño – que terminou em abril – aumentaram ainda mais as temperaturas em 2024.