Pelo menos 146 mortos no deslizamento de terras no sul da Etiópia

Pelo menos 146 pessoas morreram na segunda-feira devido ao deslizamento de terras na cidade etíope de Geze Gofa, no sul do país, anunciaram as autoridades locais, que acrescentaram que as operações de salvamento prosseguem.

O porta-voz das autoridades da zona de Gofa, Habtamu Fetena, adiantou que até ao momento foram encontrados 146 corpos no local e especificou que entre eles há um número ainda não especificado de crianças.