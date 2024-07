Liderança militar israelita admite saída de Gaza por seis meses

A liderança militar e de segurança israelita admite que as Forças Armadas podem abandonar completamente a Faixa de Gaza durante seis meses, no âmbito de um acordo de libertação de reféns em posse do grupo islamita palestiniano Hamas.

Segundo a emissora pública Kan, tanto o ministro da Defesa, Yoav Gallant, como o chefe do Estado-Maior General, Herzi Halevi, bem como os diretores das agências de informações nacionais e estrangeiras (Shin Bet e Mossad), Ronen Bar e David Barnea, disseram na noite de domingo ao chefe do Governo, Benjamin Netanyahu, que apoiam um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza.

De acordo com a análise, o grupo palestiniano não teria tempo suficiente em seis meses para se reagrupar e rearmar, pelo que a prioridade deve ser libertar os reféns israelitas que ainda permanecem no enclave.

De acordo com o canal de notícias israelita 12, Netanyahu mostrou-se relutante em aceitar a argumentação dos quatro responsáveis e criticou-os pela sua flexibilidade.

Netanyahu viajou esta segunda-feira para Washington para uma visita oficial aos Estados Unidos, na qual se vai reunir com o Presidente norte-americano, Joe Biden, e discursar perante as duas câmaras do Congresso.