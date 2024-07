Governo britânico deixa de usar barco para alojar requerentes de asilo

O Governo britânico anunciou esta terça-feira que vai acabar com a controversa utilização de um barco para alojar requerentes de asilo ao largo da costa sul de Inglaterra, como parte da revisão do sistema de imigração.

O governo trabalhista, que assumiu o poder no início deste mês, disse que o fim do contrato no final deste ano para o 'Bibby Stockholm' pouparia 20 milhões de libras (24 milhões de euros) em 2025.

A medida faz parte de um plano mais vasto para poupar mais de 7,7 mil milhões de libras (9,2 mil milhões de euros) durante a próxima década, eliminando uma enorme acumulação de pedidos de asilo.