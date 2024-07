Democratas decidem nomeação de Kamala Harris até 7 de agosto

O Partido Democrata vai decidir os nomes da sua candidatura de 2024 à Casa Branca até ao dia 7 de agosto. A decisão foi anunciada esta terça-feira, pelo presidente do Comité Nacional Democrata (DNC), que dirige o partido, num momento em que a nomeação de Kamala Harris já parece uma inevitabilidade, entre os apoios que recebeu, os fundos angariados e falta de qualquer oposição vocal no partido.

Segundo o "The New York Times" e o "Politico", Jaime Harrison assegurou que a nomeação presidencial vai estar decidida até ao dia 7 de agosto. Mas disse que o processo de nomeação pode estar concluído no dia 1 de agosto, dependendo do número de candidatos que cumpram os critérios de qualificação.

Para se qualificar para a nomeação dos Democratas, um candidato deve entregar uma declaração formal de candidatura junto do DNC, cumprir os requisitos legais e do partido para ser Presidente e ter a assinatura de pelo menos 300 delegados - sem mais de 50 do mesmo estado.