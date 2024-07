Coreia do Norte diz que vencedor das eleições nos EUA é indiferente

A Coreia do Norte disse ser indiferente para o país asiático quem vence as eleições dos Estados Unidos e insinuou que não vai negociar com Washington em nenhuma circunstância.

"É verdade que [Donald] Trump, quando era Presidente, tentou apostar nas relações pessoais especiais entre os chefes de Estado nas relações bilaterais, mas não conseguiu nenhuma mudança positiva substancial", escreveu num editorial a agência de notícias estatal norte-coreana, esta terça-feira.

"É necessário distinguir estritamente entre a política externa de um Estado e os sentimentos pessoais", afirmou a KCNA.

O ex-presidente e candidato republicano às presidenciais norte-americanas de novembro mostrou "um desejo persistente para que haja relações" entre a Coreia do Norte e os EUA, durante um recente discurso na convenção republicana em Milwaukee (Wisconsin).

"Independentemente da Administração que assumir o poder nos EUA, o clima político, marcado pelas lutas entre os dois partidos, não mudará e, por isso, não nos importamos [com o resultado]", assinalou o mesmo editorial.

Depois de ter iniciado as negociações da desnuclearização com a Coreia do Norte durante o primeiro mandato, Donald Trump decidiu cancelar uma cimeira em Hanói, em 2019, por considerar insuficiente a oferta de desarmamento de Pyongyang.

Alguns analistas defenderam que o gesto acabou por prejudicar a credibilidade de Washington junto do regime norte-coreano.

Desde então, o país asiático virou costas a novas ofertas de diálogo e reforçou a relação com a Rússia.

O editorial norte-coreano condenou ainda as oscilações políticas dos Estados Unidos devido às mudanças de governos, acusando o país de falta de fiabilidade no cumprimento dos acordos.

O texto citou um acordo de 1994, em que um consórcio internacional liderado pelos EUA, pela Coreia do Sul e pelo Japão se comprometeu a construir reatores de água leve na Coreia do Norte em troca do congelamento do programa atómico do regime, antes deste pacto ser abandonado durante a administração de George W. Bush.

"A comunidade internacional já chegou à conclusão de que os Estados Unidos são um país pérfido que não cumpre as promessas", afirmou o editorial.

E concluiu: "Devido aos graves erros estratégicos das sucessivas administrações, chegou a era em que os Estados Unidos devem preocupar-se verdadeiramente com a sua segurança".