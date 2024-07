UE boicota reunião da presidência húngara convocando outra em Bruxelas

O anúncio foi feito por Josep Borrell após uma reunião ministerial, em Bruxelas, na sequência de um mal-estar generalizado com a atual presidência semestral húngara do Conselho da UE .

Josep Borrell não adiantou datas, mas a reunião convocada esta segunda-feira deverá ser nos mesmos dias da que estava prevista para Budapeste.

O "Gymnich" realiza-se, habitualmente, uma vez em cada presidência rotativa, que têm uma duração de seis meses.

Josep Borrell acrescentou que 25 dos 27 Estados-membros da UE "são contra" as posições assumidas pelo primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, em particular em relação à Rússia, e também contra as declarações no Conselho de Segurança das Nações Unidas, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros húngaro, que foi convocado pelo ministro [russo, Serguei] Lavrov, para dizer que a "política da UE é uma política de guerra".

No entanto, não revelou qual foi o outro país, além da Hungria, que não condenou as posições húngaras.