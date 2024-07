Trump doou 6 mil dólares a Kamala Harris no passado

Donald Trump já contribuiu para uma campanha de Kamala Harris. Depois de a Democrata se tornar na presumível nomeada do partido para a Casa Branca, as redes sociais recordaram uma contribuição de 5 mil dólares de Trump em 2011 para a campanha de reeleição de Kamala Harris como procuradora-geral na Califórnia.

Segundo os registos da Secretaria de Estado da Califórnia, essa foi apenas a primeira doação de Trump para a campanha de reeleição de Harris nas eleições de 2014. Em 2013, Donald Trump doou mais mil dólares através da sua empresa, a “The Trump Organization”.

No ano seguinte, foi a vez de a filha do ex-Presidente, Ivanka Trump, também doar à campanha de Kamala Harris, entregando um cheque no valor de 2 mil dólares.