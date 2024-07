Rússia diz ter abatido 75 drones ucranianos em várias regiões

A Rússia abateu esta madrugada 75 'drones' ucranianos, 47 dos quais na região de Rostov, no sul do país, num ataque que provocou um incêndio numa refinaria, segundo as autoridades locais.

"As defesas antiaéreas intercetaram e destruíram 47 'drones' sobre a região de Rostov, na fronteira com a Ucrânia", disse o Ministério da Defesa russo na plataforma de mensagens Telegram.