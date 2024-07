Pelo menos seis mortos e cinco feridos depois de tiroteio em lar na Croácia

"Estamos em choque", confessa o primeiro-ministro croata, numa publicação no X (antigo Twitter).

Trata-se de um veterano de guerra, com mais de 50 anos, que terá matado a própria mãe e mais quatro pessoas.

De acordo com a Reuters, que cita os média croatas, o suspeito já foi detido, depois de ter, inicialmente, tentado escapar.

As vítimas mortais são cinco residentes e um empregado. O atirador fugiu do local e foi, posteriormente, detido num café, com várias armas de fogo não registadas. O homem já tinha antecedentes por perturbação da ordem pública e violência doméstica, segundo informou o chefe da polícia nacional croata, Nikola Milina.

Inicialmente, as autoridades informaram o tiroteio tinha feito cinco vítimas mortais, mas o chefe da polícia croata confirmou que uma sexta vítima tinha morrido depois de ser levada para o hospital.

[Notícia atualizada às 17h53]