Nancy Pelosi junta-se à onda de apoio de Kamala Harris

Nancy Pelosi, a ex-líder da Câmara dos Representantes e uma das democratas mais influentes, anunciou esta segunda-feira que apoia a candidatura de Kamala Harris à nomeação democrata para a Presidência dos Estados Unidos da América (EUA). 24 horas depois de Joe Biden anunciar a desistência das eleições presidenciais de novembro, Harris parece ter evitado qualquer candidatura rival, cimentando-se como a próxima adversária eleitoral de Donald Trump.

Em comunicado, Pelosi declarou com “imenso orgulho” que o seu “apoio entusiástico a Kamala Harris para Presidente é oficial, pessoal e política”.s na câmara baixa do Congresso dos EUA, sublinhado por uma entrevista em que disse que Biden devia pensar na candidatura no dia a seguir a este ter dito que não ia desistir.

“Não se enganem: Kamala Harris como mulher na política é brilhantemente astuta – e tenho plena confiança que nos vai levar à vitória em novembro”, acrescentou a democrata da Califórnia.

Nancy Pelosi não tinha mencionado Kamala Harris no comunicado sobre a desistência de Joe Biden, em que elogiou a decisão como uma demonstração de verdadeira liderança. Essa ausência foi bastante visível, já que, de acordo com o “The New York Times” , Pelosi preferia um processo de nomeação aberto, com uma candidatura rival à de Harris. Essa hipótese é agora descartada pela própria Pelosi.