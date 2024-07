Josep Borrell deseja "todo o sucesso" a substituto de Joe Biden

O chefe da diplomacia europeia desejou esta segunda-feira "todo o sucesso" para o substituto de Joe Biden nas eleições presidenciais norte-americanas e admitiu alterações nas relações transatlânticas mediante a vitória de um ou outro candidato.

"Desejo todo o sucesso para a pessoa que vai substituí-lo [a Joe Biden]", disse o Alto-Representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, à entrada para uma reunião ministerial em Bruxelas.

Borrell foi até hoje o único representante da UE a pronunciar-se sobre a desistência do Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, da corrida à Casa Branca, anunciada no domingo após várias críticas sobre a sua capacidade para bater-se com o candidato republicano, Donald Trump.

Questionado sobre se a vitória do candidato democrata - que ainda não foi anunciado, apesar de o nome da vice-presidente, Kamala Harris, estar a recolher apoios dentro do partido - favoreceria as relações com o bloco europeu, Josep Borrell recusou comentar.

Face à insistência dos jornalistas na pergunta, o chefe da diplomacia europeia respondeu: "Os norte-americanos são os que têm de decidir quem é que querem na Casa Branca. Claro que haverá uma diferença importante [para as relações transatlânticas] dependendo de quem lá estiver, mas isso não é uma decisão nossa [da UE]."