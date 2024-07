Japão "observa atentamente" como desistência de Biden afetará relações

O primeiro-ministro japonês disse hoje estar a "observar atentamente" como a decisão do Presidente norte-americano, Joe Biden, de desistir da corrida presidencial pode afetar as relações entre Tóquio e Washington.

"Entendo que esta é uma decisão com a intenção de tomar a melhor decisão política para Biden", disse o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, aos jornalistas, horas depois da divulgação do anúncio do Presidente norte-americano.