China faz "acordo provisório" com Filipinas para "desanuviar" tensões

O Governo chinês confirmou esta segunda-feira que chegou a um "acordo provisório" com as Filipinas para "desanuviar" as tensões em torno de um atol no mar do Sul da China, reivindicado por ambos os países.

Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, as duas partes concordaram em "gerir conjuntamente as diferenças em matéria de questões marítimas e trabalhar no sentido de desanuviar as tensões" na região, depois de terem chegado a um entendimento sobre o "reabastecimento humanitário de material de apoio" ao contingente filipino no Atol de Segundo Thomas.