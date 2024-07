"A questão é saber se Kamala será melhor do que Biden nos ''swing states'"

“A questão essencial é saber se ela é melhor do que seria Biden, mesmo fragilizado, em relação ao eleitorado dos chamados “swing states”, portanto, dos estados que oscilam de votação para votação”, prognostica à Renascença o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, sobre o efeito que a substituição de Joe Biden por Kamala Harris pode ter na corrida eleitoral dos EUA.

Estes votos, são na opinião de Santos Silva decisivos na eleição do Presidente, uma vez que nos EUA “é feita indiretamente por um colégio eleitoral e quem tem a maioria num Estado tem por si todos os representantes que esse Estado manda ao Colégio Eleitoral”.

O Presidente dos EUA e até agora candidato dos democratas à eleição de novembro nos EUA, Joe Biden, anunciou este domingo, na rede social X, a desistência da corrida presidencial na qual enfrentava o republicano e ex-presidente, Donald Trump.

Numa carta aberta aos norte-americanos, na rede social X, Biden, de 81 anos, diz que apesar de ser sua "intenção alcançar a reeleição" é do "melhor interesse do meu partido e do país que eu saia e me concentre apenas nos meus deveres presidenciais até ao fim do mandato".