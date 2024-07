Sondagens. Trump com três pontos de vantagem sobre Biden

O candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, mantém uma vantagem de três pontos percentuais sobre o Presidente norte-americano, o democrata Joe Biden, a pouco mais de três meses das eleições presidenciais, segundo as últimas sondagens.

Uma compilação de sondagens publicada pela RealClearPolitics dá ao ex-Presidente republicano e magnata nova-iorquino 47,7% contra 44,7% do seu potencial adversário democrata, com base na média de uma dezena de sondagens concluídas entre 2 e 18 de julho, resultado que está em linha com a distância adquirida por Trump após o debate televisivo entre ambos no final do mês passado.

Sondagens como a da CBS News atribuem a Trump uma vantagem de cinco pontos (52% contra 47%), enquanto apenas a sondagem pública da rádio e televisão dos Estados Unidos, NPR/PBS, dá a Biden uma vantagem de dois pontos (48% contra 50%).

Outra sondagem, da ABC News e do Washington Post, deixa ambos empatados tecnicamente com 46%.

O portal recorda que, neste mesmo dia há quatro anos, as sondagens davam a Biden, então candidato democrata à Casa Branca, 8,7 pontos percentuais à frente de Trump, que ocupava a Sala Oval nessa altura.

Algumas das sondagens refletem já o impacto no eleitorado dos acontecimentos do passado fim de semana, na Pensilvânia, embora não tenham ainda em conta o efeito da Convenção Nacional Republicana que terminou na passada quinta-feira com a declaração oficial do ex-Presidente norte-americano como candidato do partido.