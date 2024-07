As forças militares russas capturaram a vila de Rozivka, na região de Lugansk, na Ucrânia, e a vila de Pishchane Nizhne, na região de Kharkiv, na Ucrânia, segundo anunciaram as agências de notícias russas neste domingo, citando o Ministério da Defesa russo.

“Como resultado de ações bem-sucedidas, as unidades do agrupamento de forças "Ocidental" libertaram as vilas de Rozivka na República Popular de Lugansk e Pishchane Nizhne na região de Kharkiv, e também ocuparam linhas e posições mais vantajosas”, lê-se no documento oficial do ministério.



A informação ainda não foi confirmada pelas autoridades ucranianas.