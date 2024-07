Kamala Harris diz que quer ser candidata e ganhar a Trump

Quem já se pronunciou sobre a possibilidade de Kamala ser a escolhida foi o adversário Donald Trump . À CNN afirmou acreditar que será mais fácil de derrotá-la em novembro do que seria com Biden.

O Presidente dos EUA e até agora candidato dos democratas à eleição de novembro nos EUA, Joe Biden, anunciou este domingo, na rede social X, a desistência da corrida presidencial na qual enfrentava o republicano e ex-presidente, Donald Trump.

Numa carta aberta aos norte-americanos, na rede social X, Biden, de 81 anos, diz que apesar de ser sua "intenção alcançar a reeleição" é do "melhor interesse do meu partido e do país que eu saia e me concentre apenas nos meus deveres presidenciais até ao fim do mandato".

Num segundo tweet na mesma rede social, minutos depois, Biden diz que apoia a sua vice-presidente, Kamala Harris, para ser a candidata democrata às próximas eleições.