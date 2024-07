​Trump falou com Zelensky e prometeu acabar com a guerra

Donald Trump conversou esta sexta-feira, por telefone, com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

O candidato à presidência dos Estados Unidos prometeu acabar com a guerra na Ucrânia, através de negociações com a Rússia, se for eleito nas eleições de 5 de novembro.

Trump garante que “trará a paz ao mundo” e vai acabar com “uma guerra que está a custar muitas vidas”.

“Foi uma conversa muito boa”, revelou Donald Trump numa mensagem publicada na rede social Truth.