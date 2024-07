Recuperação total do "maior apagão" informático da história poderá demorar "algum tempo"

Veja também:

A recuperação total daquele que é já considerado o “maior apagão informático” da história deverá demorar “algum tempo”, admitiu esta sexta-feira o patrão da empresa de cibersegurança Crowdstrike, que está no “olho do furacão”.

O BCS, instituto de tecnologias de informação (TI) do Reino Unido, vai mais longe e prevê que poderá demorar “dias ou semanas” até que a normalidade esteja completamente restabelecida, embora algumas correções sejam mais fáceis de implementar.



“Em alguns casos, a correção pode ser aplicada muito rapidamente”, disse Adam Leon Smith, do BCS, citado pelo jornal "The Guardian". No entanto, noutras situações em que o sistema não arranca, "pode ser difícil recuperar o computador e isso pode levar dias e semanas".

Os sistemas já começaram a recuperar gradualmente, após várias horas caóticas. O problema afetou muitos milhares de clientes de todo o mundo com o sistema operativo da Microsoft Windows 10, na sequência de atualização num sistema de segurança da empresa norte-americana Crowdstrike.



Tratou-se de um "bug" ("erro") informático na atualização do sistema de segurança. A possibilidade de um ataque informático já foi afastada.



“Sabemos qual é o problema e conseguimos resolver o problema. Pode demorar algum tempo para alguns sistemas que não recuperam automaticamente, mas é a nossa missão garantir que todos os clientes recuperam totalmente”, declarou o patrão da Crowdstrike, George Kurtz, em entrevista à estação norte-americana NBC.

George Kurtz divulgou depois uma carta pública, em que pede desculpa pelo apagão global e garante que tudo vai ser feito para nunca mais voltar a acontecer.