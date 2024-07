Nigéria aplica coima de 202 milhões à Meta por violação de proteção de dados

A Nigéria aplicou uma coima de 220 milhões de dólares (202 milhões de euros) à norte-americana Meta, dona do Facebook e do WhatsApp, por violações reiteradas da proteção de dados e dos direitos dos consumidores, segundo as autoridades.

A Comissão Federal da Concorrência e da Proteção dos Consumidores (FCCPC) acusou a Meta de violações "múltiplas e repetidas" pelo Facebook e WhatsApp das leis nigerianas que garantem a proteção dos dados, refere esta entidade em comunicado divulgado na sexta-feira.

De acordo com o comunicado assinado pelo diretor-geral da FCCPC, Adamu Abdullahi, a investigação, realizada entre maio de 2021 e dezembro de 2023 pela FCCPC em conjunto com a Comissão de Proteção de Dados da Nigéria, mostrou que a Meta tinha "práticas invasivas" no país em termos dados e proteção ao consumidor.

A nota divulgada acusava a Meta de práticas discriminatórias, abuso de posição dominante, utilização não autorizada de dados pessoais dos nigerianos e privação do direito de determinar a forma como os seus dados eram utilizados.

Além da pesada coima, a Meta deve "cumprir a lei em vigor e deixar de explorar os consumidores nigerianos e parar com os seus abusos de mercado, bem como abster-se no futuro de qualquer conduta ou prática semelhante que não cumpra os critérios aplicáveis no país", acrescentou.

Questionada pela AFP sobre a aplicação da coima, a Meta não fez qualquer comentário.

Segundo a FCCPC, a Meta tinha conhecimento da investigação, que durou 38 meses.

Cerca de três quartos dos 200 milhões de habitantes da Nigéria, o país mais populoso de África, têm menos de 24 anos e são grandes utilizadores das redes sociais.

Em março, o país tinha cerca de 164,3 milhões de utilizadores de Internet, segundo o site da Comissão Nacional de Comunicações (NCC).

As plataformas Meta - WhatsApp, Facebook e Instagram - estão entre as mais populares deste país africano.