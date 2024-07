Feridos 300 polícias em confrontos com manifestantes no Bangladesh

Pelo menos 300 polícias ficaram feridos durante confrontos com manifestantes em várias zonas da capital do Bangladesh, Daca, na sexta-feira, disse este sábado um porta-voz da polícia.

Citado pela AFP, o porta-voz da Polícia Metropolitana de Daca, Faruk Hossain, referiu que pelo menos 150 polícias deram entrada no hospital, enquanto outros 150 tiveram de receber primeiros socorros.

Os protestos começaram há algumas semanas, mas subiram de tom nos últimos dias e representam o maior desafio para a primeira-ministra, Sheikh Hasina, desde que conquistou o quarto mandato consecutivo, em janeiro, num ato eleitoral boicotado pelos principais grupos de oposição.

Segundo uma contagem da agência de notícias AFP, estes confrontos entre os manifestantes e a polícia já resultaram na morte de pelo menos 105 pessoas.

Na sexta-feira, o Bangladesh impôs o recolher obrigatório em todo o país e mobilizou o exército para garantir a segurança.

As manifestações quase diárias iniciadas no início de julho destinam-se a obter o fim das quotas de admissão no funcionalismo público, com mais de metade reservadas a grupos específicos, em particular aos filhos dos veteranos da guerra de libertação do país contra o Paquistão em 1971 e que favorecem as elites próximas do poder.