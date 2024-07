Casal Clinton mostra apoio a que Biden se mantenha na corrida

Tal como têm acontecido desde o debate, a equipa de Biden continua a “ouvir” as preocupações dos doadores, deputados e líderes partidários, mas “não concordando” com os pontos de vista que estes apresentam.

Vários membros da equipa de Biden, incluindo a vice-chefe de gabinete Annie Tomasini e Steve Richetti, o conselheiro do presidente, estão em Rehoboth, Delaware, onde ele está a recuperar do COVID-19.

O apoio dos Clinton surge em contramão com o aumento do número de democratas a pedir o afastamento de Joe Biden da campanha presidencial.

Uma nova onda de pedidos surgiu esta sexta-feira, elevando para 33 o número de congressistas e senadores do Partido Democrata que querem outro candidato às eleições de 5 de novembro para a Casa Branca, num dia em que a campanha de Biden reafirmou que o atual Presidente vai ser candidato.

Segundo as contas do “The Washington Post”, 12 membros eleitos dos democratas pediram esta sexta-feira para Joe Biden desistir da nomeação do partido e abrir para outro candidato à presidência, como Kamala Harris. Entre os pedidos está o de um senador do Novo México - um estado decisivo na eleição presidencial.

A quinta-feira foi marcada pela notícia de que o ex-Presidente Barack Obama terá indicado que Biden deve reavaliar a viabilidade da atual candidatura à Casa Branca.

Entre outros líderes citados a pedir o afastamento de Biden estão ainda Nancy Pelosi, ex-líder da Câmara dos Representantes; Chuck Schumer, o líder dos Democratas no Senado; Hakeem Jeffries, o líder dos Democratas na Câmara dos Representantes; e Adam Smith, ex-líder do Comité de Informações no Senado, que acabou por o declarar formalmente ao “Los Angeles Times”.