Ataques russos deixam milhares de pessoas sem eletricidade na Ucrânia

A Rússia atacou com 'drones' durante a última noite as instalações do operador do sistema de eletricidade nas regiões de Poltava, no centro da Ucrânia, de Sumi (nordeste), e de Chernihiv (norte), deixando milhares de pessoas sem energia.

A empresa Ukrenergo indicou hoje no Telegram que a maioria dos consumidores teve o fornecimento de energia elétrica restabelecido, mas continuam os trabalhos de reposição de emergência para milhares de outras pessoas afetadas.

Na região de Poltava, quase 4.000 pessoas estão sem eletricidade e 700 sem água, segundo a Administração Regional Militar.

Em Chernihiv, os russos também atingiram as infraestruturas energéticas, disse o governador, Vyacheslav Chaus, no Telegram, sem revelar o impacto nos consumidores.

Além disso, na região de Kharkiv, no nordeste, a Rússia bombardeou infraestruturas ferroviárias, segundo a empresa Ukrzaliznytsia (UZ), e quatro funcionários ficaram feridos.

No total, a Rússia lançou três mísseis balísticos durante a noite, um míssil de cruzeiro e 16 ‘drones’ Shahed iranianos, além de um não especificado.

A capital, Kiev, foi também atacada, segundo a Força Aérea Ucraniana.

Os sistemas de defesa aérea abateram 12 ‘drones’ aéreos de tipo não especificado.