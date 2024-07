Pobreza e exclusão. Um quarto dos jovens europeus estiveram em situação de risco em 2023

Quase um em cada quatro (24,8%) dos menores na União Europeia (UE), estavam, em 2023, em risco de pobreza ou exclusão social, um valor praticamente estável face ao ano anterior, segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat.

De acordo com os dados do gabinete estatístico da UE, em 2023, estimavam-se em 24,8% os menores em risco de pobreza ou exclusão social, e, em termos percentuais, houve de 2022 para 2023 uma subida de 0,1 pontos.

A Roménia tem a pior taxa da tabela (39,%), seguida da Espanha (34,5%) e da Bulgária (33,9%).

No extremo oposto, estão a Eslovénia (10,7%), a Finlândia (13,8%) e os Países Baixos (14,3%), com as menores percentagens de jovens com menos de 18 anos em risco social.

Portugal apresentou, no ano passado, uma taxa de 22,6%, ocupando o 14.º lugar da tabela de menores em risco de pobreza ou exclusão sócia, entre a Áustria e a Lituânia.