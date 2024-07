Maioria dos democratas pensa que Kamala Harris seria uma boa Presidente

A maioria dos eleitores democratas acredita que a atual vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, seria uma boa chefe de Estado, segundo uma sondagem hoje divulgada.

Uma nova sondagem do Centro AP-NORC de Investigação de Assuntos Públicos indicou que cerca de seis em cada dez democratas acreditam que Kamala Harris faria um bom trabalho como Presidente dos Estados Unidos.

Segundo a pesquisa de opinião, cerca de dois em cada 10 democratas não acreditam que Kamala Harris seria uma boa chefe de Estado e outros dois em cada 10 afirmaram que não sabem o suficiente para opinar.

Desde o fracasso do debate do Presidente norte-americano, Joe Biden, - com o ex-presidente Donald Trump, candidato presidencial do Partido Republicano, em 27 de junho -, muitos democratas têm procurado, em privado ou mesmo abertamente, Harris para intervir e suceder a Biden como candidato presidencial do partido, acreditando que tem mais hipóteses contra Trump.