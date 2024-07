Apagão global. Atualização de antivírus causa falha no Windows 10

Os aeroportos de Espanha e Alemanha estão a interromper todos os voos devido à falha. A Delta Airlines, uma das maiores companhias aéreas norte-americanas, ordenou esta manhã que todos os seus aviões de mantenham no solo, até nova indicação. O aeroporto de Berlim está mesmo fechado ao tráfego aéreo. Os comboios no Reino Unido também foram afetados.

A Microsoft refere que a causa do erro foi corrigida, mas ainda haverá "um impacto residual" no funcionamento de todos os serviços.

Ryanair sem "check-in online"

Também a companhia de voos low-cost Ryanair está a ser afetada pelo "apagão". No site da empresa irlandesa, é possível ver um aviso de que poderá haver "disrupções" na verificação de cartões de embarque por causa de um "apagão de um sistema de uma empresa externa".

"Neste momento, estamos a enfrentar interrupções na rede devido a uma interrupção global de TI de terceiros, que está totalmente fora do nosso controlo. A reserva e o check-in não estão disponíveis de momento. Se planeia viajar hoje (19 de julho) e ainda não fez o check-in do seu voo, poderá fazê-lo no aeroporto", é dito.

Constrangimentos nos aeroportos nacionais

A Renascença contactou a Comboios de Portugal e a ANA - Aeroportos, que garantiam, no início da manhã desta sexta-feira, não registarem nenhum problema. No entanto, fonte da Ana - Aeroportos admitia, na altura, que tudo dependerá do sistema operativo utilizado pelas diferentes companhias aéreas, facto que acabou por suceder: os atrasos foram, no entretanto, acumulando.

Por volta das 09h30 - e numa nova atualização - a ANA admitiu que são esperados constrangimentos nos aeroportos nacionais já que há companhias aéreas e empresas de "handling" afetadas pela falha global no sistema da Microsoft, pedindo aos passageiros que se informem sobre o estado dos seus voos.

Em resposta à Lusa, a ANA - Aeroportos Nacionais explica que algumas companhias aéreas e empresas de assistência em terra ("handling") estão a ser afetadas devido a uma falha informática o que está a causar constrangimentos, nomeadamente no "check-in" e no embarque de alguns voos.

A gestora aeroportuária adiantou que "o sistema informático dos aeroportos portugueses não foi afetado diretamente".

Neste momento, refere fonte oficial da empresa, "está a ser avaliado o impacto desta situação sendo esperados constrangimentos na operação aeroportuária que afetam companhias aéreas e outros aeroportos".

Assim, solicita aos passageiros que se informem sobre o estado do seu voo antes de se dirigirem para o aeroporto.

Amadora-Sintra não foi afetado, sistema multibanco também não

De acordo com o Downdetector, a Vodafone, a Nos e a Meo estão a registar falhas esta sexta-feira de manhã. Também o banco Santanter está a ser afetado, com utilizadores a relatar problemas no login web Empresarial.

A Renascença contactou também a Caixa Geral de Depósitos, que garante que tudo está bem no maior banco nacional.

O Amadora- Sintra desmente que os problemas informáticos de que foi alvo esta manhã nada tiveram que ver com o apagão generalizado provocado pelo sistema de segurança da Microsoft.

Contactado pela Renascença, o gabinete de comunicação desta unidade de saúde fala numa falha informática interna de duração rápida, prontamente resolvida e que não provocou qualquer problema.

Em Vila Nova de Gaia, um hospital veterinário diz que está sem sistema desde as 09h00, segundo conta uma funcionária, à Renascença. Não há previsão de quando o problema estará resolvido.

Também a SIBS, responsável pela rede de Multibanco em Portugal, confirmou à Renascença que "não verificou nos seus sistemas qualquer impacto causado pela falha informática que estará a afetar sistemas tecnológicos em vários países". Sendo assim, os serviços estão "a funcionar dentro da normalidade".

O diretor regional da Microsoft na Australia foi um dos primeiros a detetar o problema e comparou-o ao "bug do milénio", se tivesse efetivamente acontecido.