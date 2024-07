​Seis pessoas encontradas mortas num hotel de luxo em Banguecoque

Seis pessoas foram encontradas mortas, esta terça-feira, numa suite de um hotel de luxo em Banguecoque, capital da Tailândia, em circunstâncias misteriosas.

As vítimas - três homens e três mulheres - eram todos de nacionalidade vietnamita e alguns tinham dupla nacionalidade americana, segundo Srettha Thavisin, o primeiro-ministro da Tailândia.

Inicialmente, os meios de comunicação locais sugeriram a ocorrência de um tiroteio no Grand Hyatt Erawan Bangkok, versão que foi logo desmentida pela polícia.

O chefe da polícia de Banguecoque, Thiti Sangsawang, indicou que as vítimas tinham reservado vários quartos no Grand Hyatt Erawan Hotel e algumas estavam alojadas num andar diferente do quarto onde foram encontradas.

Apesar de terem sido encontrados seis corpos, a reserva estava em nome de sete pessoas, mas só cinco fizeram o "check-in". A polícia está agora à procura do sétimo individuo, segundo Thiti Sangsawang.

Além disso, uma das vítimas não constava dos registos do hotel.

As autoridades informaram que tinha sido feito um pedido ao serviço de quartos, mas a comida nunca chegou a ser ingerida, apenas consumiram as bebidas, e que foram detetadas substâncias suspeitas e o ADN das vítimas nas bebidas encomendadas.