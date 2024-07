Parlamento Europeu. Roberta Metsola reeleita presidente com maioria absoluta

A marcar este dia, além da eleição da presidente do Parlamento Europeu, há uma visita relevante, a de António Costa, que só em dezembro assumirá as funções de presidente do Conselho Europeu em Estrasburgo.

A maltesa tornou-se presidente do Parlamento Europeu em janeiro de 2022, na altura eleita com cerca de 458 votos favoráveis entre os 705 deputados.

Ao que a Renascença apurou, Costa vai reunir primeiro com Roberta Metsola, a reeleita presidente do PE, eventualmente também com Ursula Von der Leyen, e depois, com os eurodeputados do grupo Socialista e Democrata, de que faz parte o PS.

Muito se especula, nos corredores do Parlamento Europeu, sobre o objetivo desta reunião e a tese mais forte sugere que António Costa tentará convencer os eurodeputados da sua família política a votarem na próxima quinta-feira a favor da reeleição de Ursula Von der Leyen para a presidência da Comissão Europeia.

De recordar que o voto é secreto e, por vezes, há votos contra até da própria família politica.

Os chamados 'top jobs' foram negociados em pacote pelo PPE, Socialistas e Liberais. A primeira parte do acordo já se cumpriu: Costa foi eleito presidente do Conselho Europeu.

Von der Leyen tem, portanto, ainda de ir a votos no Parlamento Europeu, ou seja, nada estará decidido até que se conheça o resultado da votação e é frequente existirem surpresas. Por exemplo, na eleição para o primeiro mandato, houve eurodeputados do PPE a votarem contra a atual presidente da Comissão, que também é do PPE.

António Costa deverá tentar explicar aos eurodeputados socialistas a importância de votarem em Ursula Von der Leyen, cumprindo assim o acordo prévio alcançado em Bruxelas, para assim evitar uma crise política na União Europeia.