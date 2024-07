EUA informados de alegado plano do Irão para matar Trump

Os Estados Unidos foram informados nas últimas semanas de um plano iraniano para assassinar Donald Trump, avançou esta terça-feira a CNN.



Uma fonte oficial da Administração norte-americana disse que os serviços secretos partilharam detalhes de uma ameaça crescente à campanha de Trump, que é o candidato do Partido Republicano às eleições presidenciais de 5 de novembro.

A notícia é conhecida poucos dias depois de o antigo Presidente ter sido alvo de uma tentativa de assassinato durante um comício no estado da Pensilvânia.

A Casa Branca não comenta a notícia da CNN, mas sublinha que não há qualquer indicação de que o autor do ataque do passado sábado tenha atuado com a ajuda de cúmplices estrangeiros ou internos.

O Irão também já reagiu. Teerão diz que as acusações são “infundadas e maliciosas”.

Quando era Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump ordenou a eliminação do comandante militar iraniano Qassem Soleimani, em 2020. Desde então, as autoridades norte-americanas receiam uma retaliação por parte do Irão.