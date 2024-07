Câmara do Porto veda antigo Edifício Militar após queixas da população

A Câmara Municipal do Porto vedou esta terça-feira o antigo Edifício Militar, na Avenida de França, próximo da Casa da Música. O prédio pertence ao Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) e está ao abandono, tendo sido ocupado.

No seguimento do aumento da criminalidade no Porto, com a intenção de diminuir os riscos de saúde e de segurança pública, a autarquia adotou algumas medidas que serão promovidas pelo Serviço Municipal de Proteção Civil.



A decisão foi tomada no seguimento do Conselho Municipal de Segurança do Porto, após queixas dos moradores que se sentiam ameaçados pela presença dos ocupantes do edifício.

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, confessa que a decisão de vedar a estrutura não foi tomada de ânimo leve, mas que fora uma decisão necessária.

"Em primeiro lugar, porque o IHRU, que é o proprietário deste edifício, não cuidou de tratar dele. Em segundo lugar, porque a situação, segundo aquilo que nos é dado a conhecer, tem vindo a agravar-se. Portanto, pareceu-me adequado tomar medidas que são de estado de necessidade. Não tomamos estas medidas de ânimo leve", declarou o autarca.